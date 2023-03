Há 19 min

Em «Quero é Viver», todos aguardam no exterior do café pela chegada de Ana (São José Lapa). Sérgio (Fernando Rodrigues) diz a Ana que está lá dentro uma grande surpresa para ela, que servirá para homenagear todos os papéis que ela desempenhou com excelência na sua vida. Ana deixa-se levar pelas filhas para o interior.