Há 40 min

Após a sua mudança de visual radical, Liliana Filipa, ex-concorrente da «Casa dos Segredos», partilha fotografias incríveis no Instagram com looks ideais para estas noites quentes de verão.

Às fotografias choveram comentários como da apresentadora Cristina Ferreira «Que linda ❤️», da atriz Maria Sampaio «Linda linda com essa cor 💕💕💕💕» e da maquilhadora Inês Mocho «Linda!!!!!!! ❤️».

Veja aqui as fotografias e o vídeo da mudança de visual!