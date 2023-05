Morte no "Big Brother": Ex-concorrente morre após desmaio num bar

Há 37 min

Monica Sirianni, ex-concorrente do “Grande Fratello”, versão italiana do tão conhecido “Big Brother”, morreu repentinamente após desmaiar num bar aos 37 anos.

Monica Sirianni era, atualmente, professora de inglês e encontrava-se num bar com amigas em Soveria Mannelli, Itália, que ao se aperceberem da situação, rapidamente chamaram ajuda.

Decorre agora a investigação sobre a causa da morte da ex-concorrente do "Grande Fratello”. Os médicos já descartaram a hipótese de ataque cardíaco. Monica participou neste reality show em 2011.

A imprensa italiana adianta ainda que o corpo será transportado para Sidney, na Austrália, onde residem os pais de Monica Sirianni.