Há 1h e 58min

Isabela Cardinali encontra-se no Algarve e tem somado elogios com as fotografias que publica.

Depois de surgir em biquíni, a ex-concorrente da «Casa dos Segredos» mostrou-se com look sexy para sair à noite.

Isabela Cardinali arrasou numa saia de ganga justa e um top curtinho, salientando as suas melhores curvas.

