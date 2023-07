Na praia, ao som do mar e com dois «sins»: As fotos do final feliz de Daniel e Francielle

Há 27 min

Depois de um pedido de casamento aceite, com direito a flores e joelho no chão, Daniel e Francielle prepararam-se para o grande dia, vestindo-se a rigor, como manda a tradição.

Num casamento que decorreu na praia, os noivos disseram o tão esperado «sim» ao som do mar e numa paisagem idílica, com a presença dos seus familiares e amigos.

A cerimónia terminou num ambiente de festa e boa disposição, com uma dança dos noivos e muita animação. Percorra a nossa galeria de fotografias e veja as imagens do final feliz de Daniel e Francielle!