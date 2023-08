Há 36 min

Jéssica Fernandes foi uma concorrente marcante do Big Brother. A fadista protagonizou vários momentos inesquecíveis dentro da casa mais vigiada do País. Atualmente, dedica-se à sua grande paixão: a música.

Esta segunda-feira, a jovem exibiu no Instagram o seu novo visual. Jéssica Fernandes deixou de lado os caracóis que tanto a caracterizam e exibiu um look com o cabelo liso. Percorra a galeria e veja como ficou.