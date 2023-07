No Dubai, Liliana Aguiar faz mudança de visual: «Gostaram?»

Há 26 min

Liliana Aguiar, ex-concorrente do «Big Brother», encontra-se a viver no Dubai e partilhou com os seguidores a mudança de visual que fez, no mesmo país, com uma cabeleireira portuguesa.

Nas stories do Instagram, Liliana Aguiar revelou que iria retirar as extensões que davam mais volume ao cabelo e talvez retirar também um pouco do comprimento. Tudo isto com uma cabeleireira portuguesa, no Dubai.

Mais tarde, Liliana Aguiar recorreu aos stories do Instagram, para mostrar o resultado final: «Gostaram da mudança de visual?», questionou.

Percorra a nossa galeria de fotografias e veja o antes e depois de Liliana Aguiar.