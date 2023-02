Noélia Pereira está irreconhecível! Veja a incrível mudança de visual que está a deixar todos de boca aberta

Há 3h e 13min

Noélia Pereira, ex-concorrente do «Big Brother», mostrou-se quase irreconhecível após uma mudança de visual que está a deixar tudo e todos de boca aberta.

A ex-concorrente aclarou o cabelo, que está agora loiro, e ondulou-o, num resultado incrível, que torna praticamente impossível de a reconhecer.

A transformação foi partilhada pelos profissionais responsáveis pela mesma, através do Instagram, com um vídeo, mas também com fotografias, que ilustram o antes e depois. Veja-as na nossa galeria!

Recorde-se que para além da mudança de visual, Noélia Pereira já estava muito diferente fisicamente, devido à perda de peso de que foi alvo, nos últimos meses.