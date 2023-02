Noite de Gala não acaba como previsto para Ana Guiomar

20 fev, 13:56

No passado domingo à noite, 19 de fevereiro de 2023, a TVI deu início às celebrações dos 30 anos do canal. Na Gala do aniversário, estiveram presentes muitas caras conhecidas, entre elas Ana Guiomar. A atriz, que dá vida a Aida em «Festa é Festa», partilhou um vídeo no Instagram, no mínimo caricato de um momento que aconteceu no fim da noite.

Pedro Alves, o amigo e colega da atriz, teve de a ajudar a tirar as botas e a atriz filmou esse momento. Tirar botas, normalmente, é uma tarefa fácil, mas não foi neste caso.

No vídeo partilhado pela atriz, vemos Pedro Alves, que dá vida a Bino em «Festa é Festa» tentar descalçá-la, uma tarefa difícil, uma vez que estas vão até ao meio da coxa. O material das botas, que parece ser de verniz, também não facilitou a missão do amigo.

Ana Guiomar no vídeo diz: «É assim estas botas não são para meninos!» e acrescentou: «Aí meu Deus não estava à espera de acabar assim».

