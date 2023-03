Nuno Homem de Sá, o ator e ex-concorrente do Big Brother Famosos faz declaração emocionada à sua cara metade

Há 1h e 27min

Nuno Homem de Sá, o ator de 61 anos que dá vida a Teodoro Guimarães em «Queridos Papás» conheceu a sua cara metade, Frederica Nóbrega de Lima, através das redes sociais, depois do ator abandonar a casa do 'Big Brother Famosos.

Frederica, de 33 anos, confessou ter mandado uma mensagem pelo Instagram, a dar os parabéns pela participação do ator na casa, à qual obteve resposta. A conversa desenvolveu-se e começoua tornar-se mais interessante e cada vez mais intimista. Desde então, o romance tivera começado.

Frederica celebrou 33 anos e o ator não deixou passar esta data importante e fez uma declaração nas suas stories do Instagram. Pode ver a partilha na galeria que preparámos para si.

Neste dia importante, também frederica partilhou um vídeo com o ator na sua conta de Instagram e onde escreveu:

"33 aninhos!!! Ena tantos! Ahahah e ainda tanta coisa gira para fazer! Tanto para aprender! Tanto para conhecer, para sentir, para viver!!!

Estou feliz! Claro que nem tudo são rosas, todos temos os nossos momentos menos bons, mas desde que tenhamos a capacidade de superar, a força para levantar a cabeça e fazer acontecer, tudo se resolve!

Quero agradecer a todas as pessoas que fizeram parte da minha vida, ou por coisas boas ou por coisas más, ajudaram-me a ser a Mulher que sou hoje e tenho muito orgulho nisso. Se ainda fazem parte da minha vida, então com certeza são pessoas com os valores correctos, pessoas verdadeiras, de feitios certamente discutiveis ahahah mas malta com fibra, com personalidade e com verdade! Obrigada a todos!!

Obrigada à minha Mãe que tem uma paciência incrível, eu nunca fui fácil e não planeio vir a ser Mulher lutadora, trabalhadora e um exemplo de força, de foco e de sucesso

Este vídeo, este momento, é vida. É felicidade! Eu estou feliz, tenho altos e baixos como toda a gente mas mais do que estar feliz, eu sou feliz, e nada mais importa

Obrigada Nuno por seres tão doido como eu, ou ainda mais!!! És único. Tantas vezes me belisco para ter a certeza que és real. És leal, és amigo, és cuidador, és romantico, és rebeldezão e és um bocadinho irritante às vezes ahaha tiras-me do sério bem rápidoooo e eu amo-te muito e tenho um enorme orgulho em ti. Podia pedir um conjunto de qualidades num Homem mas não poderia imaginar nunca um Homem tão completo e tão perfeito como tu! És a minha vida babe

Obrigada também a todos vocês, a maioria só me viu na tv ou se cruzou comigo na rua. Vocês têm sido incríveis Todo o vosso apoio, o vosso carinho, tanto online como na rua. O meu obrigada!

Beijinho grande

Que sejam sempre muito felizes cheios de paz, amor e alegria!

Obrigadaaaaaaaa a todos!

#parabens #parabensamim #parabensparamim #felizaniversario #happybirthday #happy #ilovemylife #behappy #thankyou #fredericalima #nunohomemdesa #33 #aniversario #aninhos #maisumano #festadeaniversario #itsmybirthday".

Veja o vídeo apaixonado do casal.