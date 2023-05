Nuno Lopes casado de fresco! Veja aqui!

Ontem às 11:42

Nuno Lopes, ex-concorrente do Big Brother 2021, casou este sábado com Soraia Karmali. O casamento realizou-se na Quinta das Riscas, um espaço na terra natal do noivo, no Montijo.

Nuno Lopes partilhou na sua rede social Instagram uma dedicatória à mulher: «Sem filtros e sem edições assim marca o Nosso Felizes para Sempre! E como terminado, o segundo melhor momento das nossas vidas pois o primeiro foi teres cruzado o meu caminho!

Amo-te mesmo muito minha Mulher ❤️❤️❤️💍💍».

No casamento estiveram presentes algumas figuras do reality show como Ricardo Pereira, Joana Schreyer, Jessica Antunes e Rui Figueiredo com o filho Isaac.

