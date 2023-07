Há 1h e 15min

Joana d'Albuquerque tem-se mostrado mais apaixonada do que nunca! A ex-concorrente do Big Brother vai partilhando vários momentos com o namorado, o cantor X-Tense, nome artístico de Nuno Barreiros.

Esta sexta-feira, 21 de julho, Joana d'Albuquerque partilhou um vídeo a esclarecer os rumores de uma alegada gravidez com muito sentido de humor.

