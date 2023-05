O Colégio da Barra está de volta aos «Morangos com Açúcar». Veja a primeira imagem

Há 2h e 1min

O Colégio que marcou gerações está de volta: o Colégio da Barra.

Mafalda Peres, que faz parte do elenco da nova temporada de «Morangos com Açúcar», partilhou nas redes sociais uma imagem da fachada do colégio.

As gravações da série arrancaram a 17 de abril de 2023. E, conta com o regresso de atores como Rita Pereira, Tiago Castro, Pedro Teixeira e Sara Barradas.

Margarida Corceiro e Madalena Aragão também fazem parte do elenco.

Percorra a galeria para ver a primeira fotografia do colégio da Barra e do elenco. Aproveite e veja os vídeos para ficar a saber mais sobre a nova temporada.