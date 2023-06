Há 44 min

Parece que os moranguitos estiveram em festa no colégio da Barra! Os novos atores partilharam várias fotos durante a noite com looks brilhantes e maquilhagem ousada. Nas redes sociais, Margarida Corceiro escreveu: «Barra em festa e eu não consigo gostar mais destes meninos».

O novo elenco tem partilhado vários momentos divertidos em conjunto fora do trabalho e a relação entre os atores parece ser cada vez mais forte.