O final trágico de Frederico

Em «Quero é Viver», Frederico (Diogo Infante) conduz a alta velocidade enquanto chora devastado por ninguém compreender que fez tudo pelos outros, recordando de como foi bom para Natália (Fernanda Serrano), Matias (João Bettencourt) e Rita (Margarida Corceiro), culminando os seus pensamentos a lembrar-se que a mãe deixou o pai por ele ser abusador, tendo somente seguido as pisadas do seu progenitor. Frederico distrai-se e perde o controlo do carro, embatendo com violência contra uma árvore. Frederico imagina as alunas a quem fez mal na faculdade a aproximarem-se, morrendo de ataque cardíaco fulminante.