Há 1h e 29min

Cristina Ferreira surge com mais um look arrasador para apresentar o diário especial d'O Triângulo esta quinta-feira, dia 16 de março.

A apresentadora escolheu umas calças pretas à boca de sino com sinto de fivela e uma camisa branca. O cabelo puxado para trás completa o visual.

Percorra a nossa galeria de fotografias e veja as imagens do look escolhido por Cristina Ferreira.