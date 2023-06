O look arrojado de Miguel Vicente no São João: «Modelo fotográfico»

Há 21 min

Miguel Vicente encantou os seguidores ao partilhar imagens do look escolhido para celebrar o São João, no passado fim de semana.

O vencedor do «Big Brother» em 2022 mostrou-se todo de preto, com uma camisola bastante decotada e uns óculos escuros, que completavam o visual.

Os comentários a elogiar o look de Miguel Vicente não tardaram em surgir: «Já pensaste em ser modelo fotográfico? Pensa nisso», escreveu uma seguidora.

Percorra a nossa galeria de fotografias e veja estas e outras imagens de Miguel Vicente, que preparámos para si!