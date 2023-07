Há 14 min

Mafalda Castro marcou presença no festival NOS Alive e arrasou na escolha do look, que somou elogios por parte dos fãs e seguidores.

Com umas calças com bolsos e um crop top cheio de detalhes, tudo em tons de verde, a apresentadora da TVI fez sucesso no festival de música.

«És linda»; «Adoro o look»; «Esta miúda é mesmo muito linda», lê-se nos comentários à publicação, partilhada na sua página de Instagram.

