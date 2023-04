Há 39 min

Cristina Ferreira apresenta mais um diário especial d'O Triângulo e escolheu um look simples, mas arrasador.

A apresentadora optou por um vestido branco, à semelhança da última gala de domingo, mas desta vez curto, com mangas estilo balão.

Percorra a nossa galeria de fotografias e veja as imagens do look escolhido pela apresentadora.