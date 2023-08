O novo desabafo arrepiante de Cláudio Alegre! «Tudo está tão vazio e triste dentro de mim»

Hoje às 09:23

Cláudio Alegre partilhou no passado domingo, dia 27 de agosto, mais um desabafo nas redes sociais, onde revela o quão frágil se encontra emocionalmente.

O ex-concorrente publicou um vídeo na praia durante o pôr do sol e, na legenda da publicação, acabou por deixar algumas palavras: «Levantar-me pela manhã é um peso. Acordar e perceber que tenho que enfrentar outro dia, quando tudo está tão vazio e triste dentro de mim, é uma batalha. Para alguns isso até pode ser “falta de gratidão pela vida”. E sabem? Eu por muito tempo me culpei. Achava que estava a desperdiçar o melhor da vida e como isso me deixava ainda pior! Mas, depois de um tempo compreendi que a dor me incapacitava! Não a dor física, mas a dor da alma. Não tenhas vergonha quando sentires que já não te pertences, procura tempo para ti, faz uma pausa, respira e volta quando te sentires e permitires seres tu. Encontrei alguma paz por aqui, e hoje entendo que está tudo bem em não estar tudo bem», escreveu o ex-concorrente. Depois de algumas especulações sobe o que poderá ter levado Cláudio Alegre a este estado, o próprio acabou por revelar que a morte recente da avó o abalou como nunca: «Uma parte de mim se perdeu algures com a partida da minha querida eterna avó», confessou. «E eu, hoje, estou aqui, por mim e pelos meus 🤍», rematou.

Veja a publicação: