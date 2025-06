No programa «Dois às 10», Andreia partilhou o testemunho comovente da perda do filho Pedro, um jovem descrito como cheio de sonhos e com uma energia contagiante. Apesar da dor, a mãe faz questão de manter a 'presença' de Pedro, em casa. Mantém o quarto praticamente como estava e com as cinzas do jovem no mesmo espaço: "Tenho as cinzas no quarto dele. Era o espaço que ele mais gostava".