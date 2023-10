O que não viu na televisão do casamento real: O segundo bolo de noiva ao pormenor

Há 54 min

Tudo foi pensado ao pormenor no casamento real. Maria Francisca de Bragança não tem um, mas sim dois bolos de noiva. O primeiro já foi partido no Terreiro D. João V perante os populares que ali se juntaram para aclamar os noivos. O segundo será partido no cocktail de receção aos convidados que decorre neste momento nos claustros do Palácio Nacional de Mafra. Ambos da autoria do chef Hélio Loureiro, tal como a noiva revelou em entrevista a Manuel Luís Goucha.

O primeiro bolo a ser cortado pesava 150 quilos. O segundo está revelado para os convidados. Revelamos aqui imagens exclusivas.

O jantar e a festa privada decorrerão na quinta dos duques em Sintra.

Os noivos conheceram-se em 2019 numa festa de aniversário. O pedido de casamento aconteceu em Timor. O noivado durou 10 meses.