O reencontro com o filho! Cláudio Alegre regressa a casa e esclarece: «Eu não me esqueço que sou pai»

Há 56 min

Cláudio Alegre tem passado por uma fase complicada na sua vida e tem partilhado tudo nas redes sociais. O ex-concorrente admite estar a passar por uma depressão e confessa que se viu obrigado a sair de casa por uns dias, de forma a conseguir «reencontrar-se»: «Existe uma Cristiana, existe o meu filho e existe uma família. Este tempo que precisei para mim foi falado em casa, eu não me esqueço que sou pai, não me esqueço das minhas obrigações», escreveu numa partilha que fez na sua página de Instagram, depois de ter recebido algumas acusações. «Estava a precisar de me reencontrar comigo», acrescentou o ex-concorrente, justificando o porquê de se ter ausentado da companhia do filho nos últimos dias.

O ex-concorrente tem partilhado vários registos onde desabafa sobre o que lhe está a acontecer e, no último registo que publicou, esta segunda-feira, dia 28 de agosto, mostrou já ter regressado a casa para os braços do filho. «Sobre a saudade, sobre aquilo que nos pertence ♥️ és a melhor parte mim e a minha melhor versão. Já só estava a contar os minutos para te abraçar! Vou lutar por mim, vou lutar por nós e vou lutar para um amanhã melhor. Amo-te tanto miúdo 👶🏻», escreveu na legenda de um vídeo que publicou, onde mostra o reencontro emotivo dos dois.

Veja o vídeo: