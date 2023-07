«O Triângulo»: Ex-concorrentes, apresentadores e comentadores arrasam com looks festivaleiros

Há 3h e 8min

O NOS Alive decorreu entre esta quinta-feira e este sábado e foram várias as caras conhecidas da TVI que marcaram presença no festival.

Falando concretamente d'O Triângulo, os ex-concorrentes Tiago Graça, Inácia Nunes e Carolina Aranda, arrasaram com looks festivaleiros, a dar tudo.

Mas nem só de ex-concorrentes viveu o festival. As apresentadoras, Cristina Ferreira e Mafalda Castro, também arrasaram com visuais deslumbrantes. O mesmo aconteceu com a comentadora Inês Simões.

Percorra a nossa galeria de fotografias e veja os looks!