Há 28 min

Lara Moniz utilizou as redes sociais para revelar que se submeteu a uma cirurgia estética no rosto. A ex-concorrente d’O Triângulo fez um preenchimento de olheiras com o intuito de «atenuar o aspeto cansado do rosto».

«No próximo story… vou mostrar-vos um procedimento estético que diz dia 18 de julho. E que vocês nem repararam», começou por revelar.

Percorra a galeria e veja o Antes e Depois!