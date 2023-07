O vestido de menos de 30 euros de Bruna Gomes, que deixou Bernardo Sousa de ‘queixo caído’

Há 1h e 42min

Bruna Gomes arrasou mais uma vez na escolha do look que deixou os seguidores em geral e Bernardo Sousa em particular, rendidos.

Na sua página de Instagram, a influencer digital brasileira e ex-concorrente do «Big Brother», mostrou-se com um vestido deslumbrante da Berskha, que custa 29,99 euros.

«Tenha um dia feliz. Te encontro no YouTube daqui a pouco», escreveu Bruna Gomes nas legendas as fotografias. «Nossa Senhora», comentou o namorado, Bernardo Sousa.

Percorra a nossa galeria de fotografias e veja estas e outras imagens de Bruna Gomes!