O visual de Beatriz Costa que cativou a atenção dos fãs com pormenor original

Há 33 min

Beatriz Costa, a atriz de 25 anos que dá vida a Vuitton em «Festa é Festa», partilhou umas fotos e um vídeo no instagram que deixou os seus seguidores rendidos à sua beleza. Entre os comentários podemos ler alguns elogios como: "Meu Deus mulher incrível, continua com o bom trabalho", "Ao mais alto nível 😍", "Sim Bea sim tu és perfeita 😭😭", "Meu Deus que mulher que mulher 😍", "Soberba Beleza", "Cada dia mais linda e sexy bjs 💋", entre outros.

A atriz apresenta-se com um vestido de gola alta, com uns collants muito originais com um pormenor na parte de trás muito peculiar. Contudo, o que cativou os seus fãs foi a boa disposição e alegria que a atriz transmite. Veja as fotos e o vídeo e aproveite para ver a atriz a representar em «Festa é Festa».