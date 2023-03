Há 2h e 5min

Liliana Almeida fez 40 anos esta sexta-feira, dia 10 de março, e foram várias as mensagens de aniversário que recebeu e partilhou nos stories do Instagram.

A par da mensagem enigmática de Bruno de Carvalho, que levantou rumores de uma separação, a ex-concorrente do «Big Brother» foi felicitada por amigos e familiares, como Andrea Soares, colega da banda Nonstop.

Percorra agora a nossa galeria de fotografias e veja as mensagens que Liliana Almeida recebeu no dia do seu aniversário.