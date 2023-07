Há 39 min

Cristina Ferreira passou uns dias de descanso no Algarve e encantou os fãs e seguidores com os looks escolhidos, quer para o dia, quer para a noite.

A diretora de entretenimento e ficção da TVI arrasou com looks em tons de preto e branco. Com vestidos justos ou mais largos, o sucesso foi garantido!

Percorra a nossa galeria de fotografia e veja agora os visuais escolhidos por Cristina Ferreira, para uns dias no Sul do País.