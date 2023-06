Ontem às 19:59

Jéssica Pereira, ex-concorrente d'O Triângulo, tem arrasado nas redes sociais com looks surpreendentes.

A mulher do também ex-concorrente, Ricardo Pacheco, soma elogios com fotografias em vestidos longos de gala ou looks mais descontraídos.

Percorra a nossa galeria de fotografias e diga-nos qual o seu look preferido?