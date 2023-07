Os looks de verão de Mafalda Castro: apresentadora deslumbra com visuais radiantes!

Há 42 min

Mafalda Castro, apresentadora dos Diários de «Casamento Marcado» e agora do programa «Dois às 10», durante o período em que Maria Botelho Moniz está de férias, tem arrasado com os seus looks das manhãs.

A apresentadora tem se apresentado com looks que marcam a diferença e que têm sido alvo de inúmeros elogios. Looks coloridos, de verão, frescos e jovens são alguns adjetivos para descrever os visuais apresentados por Mafalda Castro nas manhãs da TVI.

Inspire-se no vários tipos de looks que a apresentadora tem usado!