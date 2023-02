20 fev, 13:22

Isaac Alfaiate, o ator que dá vida a Raul em «Quero é Viver», mostrou que os visuais dos homens para eventos formais não precisam de ser aborrecidos.

A escolha arrojada da camisa do ator, fez com que se destaca-se entre os demais. Optou por um look todo de preto mas a sua camisa meio transparente e com folhos deu ao seu visual um ar requintado, original e fora da caixa.

Gostou deste look? Aproveite e percorra a galeria e veja as fotos de Isaac Alfaiate que preparámos para si.