Há 2h e 12min

A Festa de Verão mais aguardada do ano está quase a chegar à TVI. É já no dia 1 de Julho que o SUD em Lisboa vai estar ao rubro.

Os looks que as nossas estrelas levaram o ano passado foram de cortar a respiração. Preparámos uma galeria onde pode ver o que as nossas celebridade levaram para a festa.

Estamos todos preparados para aquele que vai ser o Evento do Ano! Acompanhe tudo na sua TVI!