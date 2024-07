Este sábado, dia 6 de julho de 2024, Ruben Rua marcou presença na passadeira vermelha, que antecede a festa de verão da TVI, no Myriad, em Lisboa.

O look da apresentador «arrancou suspiros» na sua chegada à passadeira vermelha. Desta vez, Ruben Rua optou por um fato todo branco com botões dourados, e um detalhe saltou à vista: debaixo do casaco, não traz nada, o que dá alguma ousadia a todo o conjunto.

Para completar o outfit de verão, o apresentador optou por uns sapatos clássicos castanhos.