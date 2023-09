Palácio das Estrelas: O look Real de Cristina Ferreira, que é eleição de princesas e rainhas. Saiba tudo

Há 54 min

Glamour, classe, requinte e muitas surpresas são as palavras que melhor definem a gala Palácio das Estrelas.

Cristina Ferreira mais uma vez não desiludiu e vestiu-se a rigor para o evento, com um look de uma marca que é usada habitualmente pela realeza.

Num macacão preto, com apontamentos de brilho em lantejoulas, da marca de alta-costura de Elie Saab, a Stivali, Cristina Ferreira deslumbrou na festa da TVI.

Curioso que muitas rainhas e princesas preferem este estilista, como é o caso da princesa Rajwa Al Hussein, mas também de Kate Middleton e da Rainha Rania da Jordânia.

