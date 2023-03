Pânico: Alex desaparece

Há 1h e 5min

Em «Queridos Papás», Ema (Catarina Rebelo) elogia Matias (José Fidalgo) por ter defendido Alex (Martim Balsa) no colégio como um verdadeiro pai, Matias

disfarça que o fez somente como bom advogado que é. Ema entrega a Matias o kit para o teste de ADN, com ambos a ficarem alarmados ao perceberem que Alex saiu de casa. Ema e Matias ficam aliviados por verem Alex sentado à porta de um prédio. Alex choraminga a dizer sentir falta da mãe dele. Matias diz autoritário a Alex que tem de lhe obedecer enquanto estiver a viver com ele, Ema olha-o reprovadora.