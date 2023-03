Participou nos «Morangos com Açúcar», mas não foi aí que se estreou... Sabe quem é?

Há 1h e 15min

Luís Simões começou a dar os primeiros passos na ficção nacional quando era ainda uma criança: estreou-se em «Crianças SOS» (2000) e depois participou em «Jardins Proibidos» (2000-2001), «Filha do Mar» (2001-2002) e «Queridas Feras» (2003-2004), entre muitas outros projetos de ficção que se seguiram, como «Prédio do Vasco», «Vasquinho e Companhia» e «Morangos com Açúcar».

Atualmente, é em «Festa é Festa» que podemos vê-lo, na TVI, onde dá vida a António.

