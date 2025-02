Mário Ferreira, um dos maiores acionistas da Media Capital, deslumbrou na passadeira vermelha da gala dos 32 anos da TVI ao lado da mulher, Paula Ferreira.

Paula encantou com um elegantíssimo vestido preto e branco, mas foi um acessório que embelezou o look que acabou por chamar as atenções, pois guarda uma história amorosa: a pulseira com detalhes dourados foi um presente de Natal do marido e está a usá-la pela primeira vez!

