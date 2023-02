Paulo Pires mostra-se carinhoso com os fãs

20 fev, 14:51

Na passada noite, 19 de fevereiro, a TVI celebrou 30 anos. Na Gala do aniversário do canal estiveram presentes muitas caras conhecidas, entre elas Paulo Pires acompanhado da sua mulher, Astrid Werdnig.



O ator que dá vida a Tozé em «Para Sempre» sempre bem disposto, mostrou-se muito disponível para alegrar a noite dos fãs. O ator não negou o desejo dos fãs e as fotografias não faltaram nesta noite de gala. Este gesto muito simpático de Paulo Pires fez com que a noite dos seus fãs fosse mais animada.

Veja o momento,aqui, e aproveite para ver mais fotos do ator.