Pedro Crispim faz declaração emotiva a Ana Barbosa: «Continuar em frente!»

Hoje às 16:36

Pedro Crispim, comentador da TVI, após ter assistido à história de Ana Barbosa, no programa «Goucha», partilhou uma mensagem emotiva para a amiga.

Foi através dos stories do Instagram que publicou uma fotografia com a ex-concorrente do Big Brother, tendo escrito: «Foges do silêncio mas precisas do teu espaço. A solidão assusta-se, mas tens pânico de colocar em causa um milímetro de quem és, só para agradar a alguém».

«Ela continua, sim, porque só isso aprendeu a fazer, continuar em frente!», concluiu.

