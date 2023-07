Pedro Crispim mostra foto inédita sua em 2006: «Esta grande ‘bobage cabeluda’ foi captada em 2006»

Há 46 min

Pedro Crispim voltou atrás no tempo e não resistiu em partilhar com os seguidores uma foto sua em 2006. O comentador divulgou um «tesourinho», onde aparece com cabelo e, por isso, acaba por brincar: «Esta grande ‘bobage cabeluda’ foi captada em 2006», escreveu na legenda da foto em que surge com cabelo.

O comentador foi alvo de vários elogios dos seguidores, que deixaram o seu comentário: «Aqui ainda havia cabelinho, com a idade tudo se vai perdendo», lê-se. «Está melhor agora», também se pode ser. «Agora mais charmoso ainda», é outro elogio feito ao comentador.

Veja abaixo a publicação feita por Pedro Crispim: