Pedro Soá anuncia separação depois de quatro meses de noivado! Saiba tudo

Há 1h e 29min

Pedro Soá e Ana Cristina Águas estavam noivos desde dezembro de 2022, no entanto, no passado dia 16 de abril de 2023, o ex-concorrente do Big Brother, anunciou que está separado de Ana Cristina Águas. A novidade foi partilhada pelo próprio, através da sua página de Instagram: «Infelizmente, a nossa relação chegou ao fim», começou por escrever Pedro Soá. «Espero que compreendam a dor que sinto e a Ana também. Foram dez anos de amor e de muitas histórias», acrescentou.

Sobre a causa da separação, o ex-concorrente apenas revelou: «Lutámos os dois, mas, infelizmente, coisas mais fortes impediram o nosso amor, que foi único. Irei amar a Ana eternamente».

Veja a partilha de Pedro Soá acima na galeria e recorde alguns momentos do ex-concorrente: