Pedro Soá revela ter sido traído e divulga fotos da ex-namorada com o «amante»! Veja tudo

Há 1h e 1min

Depois de ter anunciado a separação, Pedro Soá revelou novos detalhes dos motivos que levaram ao fim da relação. No passado dia 5 de maio, Ana Águas denunciou nas redes sociais: «Hoje, o Pedro veio atrás de mim à Suíça, e não aceita o final da nossa relação. Exijo que te afastes, pares de me ameaçar e sigas o teu caminho». Depois desta partilha, Pedro Soá também se manifestou publicamente nas redes sociais, partilhando imagens do na nova relação da ex-namorada: «Só para verem a qualidade desta menina. Assim se vê como uma pessoa trata uma relação de 10 anos. Onde trai pelas costas à força toda e mente. Este rapaz esteve na feira em Santarém, onde estava a Teresa, Rui, Jéssica e mais pessoas. Andou a cavalo e a Teresa também. No final é isto o nível dela», escreveu. «Nem sabes onde te meteste rapaz!! No futuro vais me dar razão!! Traições com ela é a sopa do dia!! Veremos. Um dia está na cama contigo a dizer que te ama e no outro… Agora continuem a seguir esta senhora, as púdicas e defensoras», acrescentou, alertando o novo companheiro da ex-namorada.

Sobre a ex-relação com Ana Águas, acrescentou: «As mentiras, as manipulações, as constantes vitimizações, os complôs. Todos me avisaram do que ali estava e eu cego! Para mim foi só 10 anos que tirei esta miúda do nada e lhe dei e mostrei tudo. A ingratidão e falta de caráter são coisas que vivem dentro dela. Agora tirem as vossas ilações».

