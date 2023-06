Poderosa! Madalena Aragão arrasa com vestido justo e brilhante

Há 1h e 40min

Madalena Aragão é um sucesso na televisão e nas redes sociais. Na sua última publicação, a jovem surge com look clássico e elegante de cortar a respiração: um vestido cinzento, justo e ligeiramente brilhante.

Foi na semana passada que atriz assumiu o namoro com o ator Lucas Dutra, ao publicar uma fotografia romântica na cidade do Porto. Madalena Aragão entrou numa curta-metragem realizada pela cara-metade, «(Nós) Na Cabeça». O projeto foi nomeada para o Festival de Cannes e voltou para Portugal com um prémio.

Recorde-se que atriz começou a sua carreira na TVI com «A Teia» e, mais tarde, fez parte do elenco de «Quer o Destino» e de «Para Sempre». Hoje, Madalena está em gravações para os novos «Morangos com Açúcar» onde interpreta a personagem principal.