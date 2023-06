Polémico: Isabela Cardinali pousa em fato de banho em bomba de gasolina! Veja as fotos

Há 23 min

A ex-concorrente da Casa dos Segredos 7, Isabela Cardinali, partilhou esta segunda-feira, 12 de junho, várias fotos que deixaram os fãs boquiabertos. A ex-concorrente partilhou fotos suas em fato de banho enquanto abastecia o seu automóvel numa bomba de gasolina no Algarve. Isabela Cardinali exibiu nestas fotos o seu lado sensual, causando furor nas redes sociais.

Por outro lado, os comentários da publicação em questão, revelam opiniões negativas sobre o exibicionismo da jovem: «Mas será que hoje em dia vale tudo para serem faladas? Quase nua para as bombas de combustível? Pensava que já tinha visto de tudo», «Ridícula... depois não querem ser faladas. Mais um pouco ia nua» ou «Ao preço que estão os combustíveis já não via alguém pegar na mangueira com tanta vontade há muito tempo», são alguns dos comentários deixados pelos utilizadores.

Veja a publicação: