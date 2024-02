Porque na informação também há glamour, recordamos os looks dos jornalistas da TVI na gala dos 30 anos

Há 1h e 21min

A gala dos 31 anos da TVI está a aproximar-se! No entanto, vale a pena recordar alguns dos looks que as nossas caras da informação levaram à Gala dos 30 anos da TVI.

Lurdes Baeta, Sandra Felgueiras, Sara Pinto, Pedro Benevides, Andreia Vale, Pedro Carvalhas foram algumas das caras que marcaram presença no evento de aniversário na Aula Magna.

Este ano, as caras mais conhecidas da TVI reúnem-se no Casino Estoril para celebrar o 31.º aniversário da estação, numa emissão que promete muitas surpresas.