Há 2h e 43min

Kelly Bailey, atriz que deu vida a Maria Rita em «Bem me Quer», foi mãe há pouco tempo do pequeno Vicente Blue, fruto da relação com o ator Lourenço Ortigão.

A atriz utilizou a rede social Instagram para partilhar através de um story, uma fotografia sua com o bebé, estando a embalá-lo.

Não deixamos de reparar no look irreverente da atriz, num conjunto de camisa e calções com um padrão fora do vulgar!

Veja aqui a fotografia e percorra a galeria que preparámos para si.