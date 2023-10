Que arraso! Ana Barbosa faz mudança radical de visual e surpreende os fãs. Veja aqui!

Há 7 min

Ana Barbosa, vencedora do «Big Brother 2021», encantou os seus seguidores com as fotografias do seu novo corte de cabelo.

«Quem muda, o senhor lá de cima ajuda! Sempre ouvi dizer! Gostam? Eu adoro! Obrigada», escreve a ex-concorrente na sua mais recente publicação.

As reações foram unânimes, com centenas de comentários a elogiar a mudança de visual de Ana Barbosa. Figuras públicas como Isabel Figueira, Merche Romero, e os ex-concorrentes Anuska Marques e Bruno Almeida, também se mostraram rendidos ao novo look da «Captain Barb».

Veja abaixo a publicação original!