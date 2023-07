Que Barbie! Fanny Rodrigues adere à tendência e arrasa com vestido rosa… que custa menos de 40 euros!

Há 2h e 47min

O filme «Barbie», protagonizado por Margot Robbie e Ryan Gosling, chegou a Portugal esta quinta-feira, 20 de julho, e fez com que as redes sociais fossem «invadidas» pelo cor-de-rosa.

No dia em que o programa «Somos Portugal» celebrou 12 anos de emissão, Fanny Rodrigues seguiu a tendência e optou por utilizar um vestido midi bem ao estilo da Barbie!

O vestido escolhido pela apresentadora destaca-se pela cor forte e pelo detalhe da abertura lateral da perna. O modelo é da Zara e pode ser adquirido, em rosa, branco ou preto, por 39,95 euros.

Percorra a galeria de imagens e veja as fotografias do look de Fanny Rodrigues!