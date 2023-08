Que brasas... As fotografias mais quentes do verão de Isa Oliveira e Domingos Terra!

Há 1h e 39min

Isa Oliveira e Domingos Terra estão cada vez mais cúmplices! Os ex-concorrentes d’O Triângulo têm partilhado vários registos do verão em casal e aquecem as redes sociais… Veja aqui as fotografias!